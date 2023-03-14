2023大鵬灣帆船生活節將於4月1日在東港濱灣碼頭熱鬧登場，鵬管處為此推出旅宿專案，讓遊客免費搭乘重型帆船。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

2023大鵬灣帆船生活節將於4月1日在東港濱灣碼頭熱鬧登場，為期1個月的系列活動超精采，當中鵬管處為替遊客豐富遊程體驗，特別推出旅宿專案，只要在3至4月入住東港、林邊、小琉球等地區的合作旅宿，就能透過業者預約在4月活動期間免費搭乘重型帆船。

鵬管處指出，可能有些人辛苦大半輩子還沒坐過遊艇、有人想航海又擔心暈船、或想帶給家人不一樣生活體驗、甚至有遊艇駕照卻沒船開，為此管處替大家想到了解決辦法，只要4月到東港大鵬灣住一晚，「2023大鵬灣帆船生活節」通通幫大家解鎖。

鵬管處表示，遊客平常想要搭重型帆船，單人消費至少400元，且還可能因為人數不足無法出團，因此管處特別趁帆船生活節推出旅宿專案，遊客只要在3至4月入住東港、林邊、小琉球地區合作旅宿，就能透過旅宿業者預約4月來大鵬灣體驗搭乘重型帆船，遊客只要付50元預約費給業者，即可享有免費搭乘體驗。

鵬管處強調，遊客屆時除可搭重型帆船在大鵬灣域內享受陽光、風帆的魅力外，若天氣狀況許可，還會安排專業空拍攝影，讓遊客帶著滿滿回憶回家。

鵬管處預告，2023大鵬灣帆船生活節的活動內容，除有逾200艘帆船競賽、打造濱灣之心定時光影展演外，還有提供免費親子遊具設施、屏東觀光圈市集等，讓遊客可從日出玩到日落，至於合作旅宿目前已有17家，可能持續增加中，相關資訊可上活動官網查詢https://dapengbay2023.com/ 。