江昆達（右）、沈育吉（左）自梅山國小、梅山國中、一路同窗到嘉義高中，一直是傑出校友，江昆達成為警官、沈育吉成為銀行主管。（斗六分局提供）

斗六分局偵查隊長江昆達、土地銀行斗六分行襄理沈育吉從國小到高中同班，又不約而同從嘉義縣梅山鄉跨鄉鎮到斗六市服務，2人似有不解之緣，10幾年來一起阻詐與防詐，最近警政署強力打詐，江昆達與沈育吉成為最佳拍檔。

江昆達、沈育吉自梅山國小、梅山國中、一路同窗到嘉義高中，一直是傑出校友，江昆達成為警官、沈育吉成為銀行主管，沒有瑜亮情節，只有堅定友情。

更巧的是，他們在梅山鄉的住家只有100公尺之遙，兩人15年前相繼到斗六市服務，江昆達在斗六分局、沈育吉在土地銀行斗六分行，碰巧都在斗六市中山路上，相距僅50公尺。

從事完全不同行業的江昆達、沈育吉，似乎有著不解之緣，10幾年來保持業務往來，很有默契地聯手做一件事：阻詐與防詐！

警政署最近推出「阿昭署長反詐騙系列」宣導影片，江昆達日前趁銀行上班前的空檔，率同仁前往土銀斗六分行對行員深度宣導防詐、識詐、阻詐。

沈育吉表示，行員站在第一線面對民眾，擁有敏銳及細心的觀察力才能發覺可疑及時攔阻，這幾年來只要察覺民眾疑似遭詐都立即通報警方到場，共同守護存戶的血汗錢。

江昆達分享經驗說，民眾臨櫃領款及匯款時，如果關懷提問只問用途，而民眾回答購屋、買車、裝潢、嫁娶，乍聽很合理，但如果再問第二層問題，像是房子買在哪裡？哪個建案？車子廠牌？哪家水電行？哪位設計師？婚宴場地在哪？領款或匯款民眾語塞、神情有異、支吾其詞就可推測他們可能正遭詐騙，應立即通知警察到場了解協助阻詐。