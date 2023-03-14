長榮指出，2022年航運業受疫情影響，碼頭港口壅塞而市場有效運力減少，業界普遍缺工、缺櫃與缺艙。長榮海運仍秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力並調適航線及艙位，強化船隊防疫及航安作業，營運再創佳績。

長榮配息70元，高於陽明的20元及萬海的5元，現金股息殖利率達40.9％。展望未來，長榮表示，地緣政治的緊張局勢升級，進而加速全球供應鏈與貿易版圖的移動，長榮將持續密切關注國際政經局勢以及市場需求的潛在變化。

此外，長榮子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

本次長榮亞洲共計取得4艘14,000TEU及5艘20,000TEU之船舶使用權資產，金額總計約美金7.7億元，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，金額總計美金2,890萬元。