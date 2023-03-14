蘋果iPhone 14及iPhone 14 Plus因升級幅度不明顯，造成銷售不如預期，蘋果官方日前無預期為這兩款平價版本新增黃色款，希望能刺激一波買氣，沒想到在中國，iPhone14黃色款已經開始降價求售。

根據蘋果中國官網，iPhone 14黃色款售價5999人民幣（折合約2.71萬元台幣），中國其他購物網站上售價更便宜，在京東平台上，黃色iPhone14售價5399元人民幣（折合約2.44萬台幣），比官網便宜了600元人民幣（折合約2700元台幣）。

蘋果過去多次為販售中的iPhone推出新色，像是iPhone 12紫色款，以及iPhone 13綠色與松嶺青色款，多半能刺激買氣，不過這次iPhone 14新推出黃色款，卻馬上出現降價，代表消費者似乎對換色策略無感。