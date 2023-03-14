和碩表示，上季通訊產品受惠新機發表持續拉貨，抵銷資訊及消費性電子產品營收因需求減緩與季節性因素導致的下滑。占65％的通訊產品營收季增17％、年減19％，資訊產品營收季減24％、年減42％，消費性電子產品營收季減27％、年減29％。

累計和碩2022年合併營收1.31兆元、年增4.5％。營業利益253.85億元、年增達46.7％，毛利率4.3％、營益率1.9％，三者均創近6年高點。惟因業外收益年減達75.1％拖累，使歸屬母公司稅後淨利150.96億元、年減26.5％，每股盈餘5.66元，雙創近4年低點。

和碩表示，去年毛利成長主要受惠部分消費性電子及通訊產品出貨需求增加、重要子公司獲利成長，業外收益下滑主要受匯損及金融資產評價損失拖累。董事會已通過股利分派案，決議擬配息4元，盈餘配發率約70.76％，以今日收盤價69元計算，現金殖利率達近5.8％。