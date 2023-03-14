基隆捷運的基隆市府分攤款爆增三倍，民調顯示逾五成基隆市民認為不合理，國民黨桃園市議員詹江村等人今(14)日召開記者會力挺基隆市民，並認為林右昌不能換了位子就換腦袋，痛批民進黨對北北基秋後算帳。詹江村也強調，北北基桃同時成為國民黨執政的縣市，民進黨向來在選舉失利後，會進行報復性的施政，「這次教訓了基隆，難保下次不會是桃園」。

詹江村、立法委員王鴻薇、文傳會副主委林家興今日舉行「民進黨執政偏心？全台軌道建設問題從基捷變貴看起！」記者會，針對基隆捷運經費變貴，憂心林右昌落選後，中央排擠捷運建設經費，更呼籲林右昌不要換了位子就換了腦袋。王鴻薇認為，基隆捷運牽動到汐東線與民生線，影響的是整個北北基，未料選後基捷經費爆增64％，而基隆市府的分攤款變成三倍、難以負擔，讓基捷蓋不下去，「難道因為北北基都是藍營執政，所以民進黨要秋後算帳？」

詹江村今接受《中評社》訪問時也認為，北北基桃是北部共同生活圈，在去年九合一大選後，都成了國民黨執政的縣市，詹江村直言，一直以來，民進黨都會在選舉失利之後進行報復性的施政，這次教訓了基隆，難保下次不會是桃園。

詹江村坦言，很擔心這次基隆的負擔預算暴增事件只是開端，接下來中央可能會比照這次基隆的方法修理桃園。