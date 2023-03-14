疫情衝擊下，醫院護理人力短缺已是普遍現象，為了增加護理人員就業管道，台北榮總新竹分院今14日在台北榮總副院長林永煬見證下，由新竹分院院長陳曾基及新生醫護管理專科學校校長駱俊宏正式簽訂策略聯盟合作意願書，並由新竹分院提供展翅計畫名額，安排專五學生到輔導會醫療體系參訪，畢業後回體系服務1年，提早瞭解及熟悉醫院工作環境，提供就業機會。

北榮新竹分院表示，現階段每年護理學校畢業的護理人員執業率僅6成多，讓護理學生畢業後願意投入職場，留任在醫院，是當前重要的課題，2017年教育部推動「五專展翅計畫」減少「學」與「用」之間的落差，由企業提供就業機會給專四或專五學生，找到自己工作方向。

新竹分院陳曾基院長表示，新生醫護管理專科學校距離本院21.9公里、車程約30分鐘，是北台灣辦學優良的專科學校，學校特色有偏鄉原民學生，與本院為偏鄉醫療院所有共同使命，串聯全台榮院體系提供展翅學子就業機會，提早接觸護理環境，提高技職學校就業機會，是輔導會積極配合政策、改善護理人力缺口的具體表現。

此次新竹分院與新生醫專推展的展翅計畫更有別於其他醫療院所，新竹分院為增加誘因與競爭力，不限制學生只能在新竹分院服務，可以規畫到輔導會各家醫院的總院或分院服務，護理人員若仍想升學，新竹分院亦鼓勵在職進修，不限年資，創造共贏共生的就業環境。