以性別平等作為活動精神的台師大愛洛生活節於3月起開跑，陳亞蘭並於今(14)日受邀返校分享。(范揚光攝)

知名歌仔戲小生陳亞蘭去年10月以《嘉慶君遊台灣》勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為史上首位以女扮男裝奪下戲王的女演員。談及劇本發想，她說，拍攝前曾請教前故宮院長馮明珠，即嘉慶皇帝雖未真正來台，但在寶島設置噶瑪蘭廳，並擊退當時稱霸台灣海峽的海盜蔡牽，對台灣有建樹，因此決定化身為嘉慶君的代言人，重現這齣深受台灣觀眾喜愛的劇本。

以性別平等作為活動精神的台師大愛洛生活節於3月起開跑，陳亞蘭並於今(14)日受邀返校分享，現場吸引大批粉絲與學生聽眾到場聆聽。

陳亞蘭是家喻戶曉的歌仔戲小生，帥氣英姿吸引許多粉絲，她在國寶級歌仔戲藝人、恩師楊麗花的鼓勵下，為了復興傳統戲曲，結合創新流行時尚元素，重返校園進修，2020年成為台師大首位獲頒「傑出學生獎」的在職生。

回顧起歌仔戲生涯，陳亞蘭最為人所知的演出，大多是小生角色，主要是她體格高挑，18歲反串小生便一炮而紅，之後更被楊麗花歌仔戲團相中，便成為家喻戶曉的歌仔戲明星。

陳亞蘭笑著說，剛加入楊麗花歌仔戲戲班時，印象最深刻的是她被安排演出戰國時期魏國將軍「大壞蛋」龐涓，楊麗花演得則是被迫害的孫臏，由於劇作大受歡迎，觀眾投射心裡也很深，讓她在為楊麗花丈夫洪文棟助選立委時，當場被民眾開罵，著實哭笑不得。

不過，私底下的陳亞蘭完全不顯男孩子氣，唯有站上戲台，需要演出相關角色時，便能充分展現專業，舉手投足間每一個眼神，證明她是位英挺的小生。陳亞蘭直說：「演歌仔戲小生不容易，楊麗花阿姨跟我說，不到40歲你是不會穩重的！」

陳亞蘭提到，過去在演出歌仔戲時，大多是模仿恩師楊麗花的演出，但確實到了40歲之後，「覺得自己演技穩定了，走出自己的風格。」而為了揣摩反串小生的眼神，她也花了很多時間練習，「從頭到腳改變整個表演方式，不再流露出女氣。」

對於在《嘉慶君遊台灣》的演出，大獲金鐘獎肯定，陳亞蘭也分享，在挑選劇本時，確實做了很多功課，歷史細節的考究上，除了請教前故宮院長馮明珠，她在與已故綜藝天王豬哥亮搭檔主持節目《萬秀豬王》時，也曾演出嘉慶君遊台灣的短劇版，收視率非常好，也成為她將這段故事打造成歌仔戲的動力來源之一。

陳亞蘭認為，歌仔戲是台灣傳統文化的精髓，而文化傳承難以靠少數人努力，希望號召更多人、特別是年輕人們，一起加入傳承行列。

陳亞蘭也透露，正緊鑼密鼓籌備《嘉慶君再遊台灣》，為讓續集口碑再創高峰，發起「史上首部電視歌仔戲集資計畫」（https://chenyarlan.com/），盼能延續「融合傳統與創新」特色，不分世代為台灣留住歌仔戲人才，傳承屬於臺灣人的驕傲。