物價、房價上漲，只有薪水不漲，一名南部女網友剛出社會，從事兼職工作，一個月薪水9000元，才過半個月就只剩92元，沒錢吃飯、加油，感嘆連生存都變成奢侈的事，結果網友看到她房租一個月要6000元都搖頭「薪水9千租6千的房？當初哪來的勇氣」。

這名女網友12日在Dcard哭訴，求大家分享剩92元可以怎麼過活，撐到下個月5號領薪，原PO表示，剛出社會沒多久，住在南部，有一份兼職的工作，一個月薪水約9000元，繳完1000多元手機費、6000元房租後，只剩2000元生活，現在月中只剩92元，機車又要加油，

原PO哀號，「油已經到紅線了，但加了油就沒錢吃飯，但不加油就沒有辦法去上班」，抱怨現在一顆蛋要15元，物價一直漲，薪水只有一點點，感覺連生存都變成奢侈的事。

對此，網友看到剩92元要撐半個月覺得不可思議，「92元到下個月？準備一個碗 92元放在碗裡，蹲坐在附近人潮聚集的地方」、「有點難，有沒有考慮先跟家人借一點來度過」，並指出原PO的問題「手機費1000多，然後月薪只有9000？ 自己慢慢承受愚蠢決定的後果吧，笑死」、「薪水9000租6000的房？當初哪來的勇氣，趕快換個工作吧」、「現在基本工資兩萬六千多，是你自己要選擇只賺9000」、「餐飲業真的很好找！只要有上進心不擺爛通常會收」。