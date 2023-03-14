清明節連假將屆，且面臨即將擴大實施的小三通及恢復兩岸客運航點等兩岸交流政策措施，預期將帶來更多的人流及活動；為此立委陳玉珍特別於今(14)日上午邀請交通部及國防部等相關單位進行協調，期盼能有效提升金門海、空之運輸量能。

位處兩岸間的金門，不論是清明節假期鄉親返鄉祭祖，或是台胞、台生的開放政策，海空疏運將面臨新一波的挑戰，有待提前及早因應規劃。今日上午立委陳玉珍特別在立法院召開因應協調會議，包括交通部民航局長林國顯、航港局航務組、國防部後次室及空軍司令部、立榮航空及華信航空業者等相關單位代表均出席參加會議，共同研商應對措施。

依民航局表示，因應清明節4月1日至5日五天連假來臨，該局排定自3月31到4月6日止的輸運計畫，共計7天提供546架次班機，63272個機位給民眾搭乘。而近日即將擴大小三通方面，航港局表示已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航次，每航次提供310個船位，預估每日可以共可提供3720個船位。

陳玉珍表示，針對擴大開放小三通中轉部分的空運規劃，考量小三通空運需求係民眾自大陸地區搭船至金門後，再搭機返回台灣本島過節，其尖峰方向與金門鄉親返鄉過節相反，因此金門到台灣航班尚可因應小三通需求，在班機安排調度上無加開加班機的需求。

至於疫情趨緩及防疫措施將持續解除，陳玉珍表示國內空運需求也逐步回升，民航局已請各航空公司視市場需求妥適規劃運能，並適時調度中大型飛機支援國內線以符需求。民航局因應未來小三通及兩岸客運航點開放政策，也請各航空公司將機隊及運力安排以國內線航空優先，持續妥適規劃國內線運能。

目前小三通即將恢復正常通航，台灣已逐漸放寬對岸的入境限制，在疫情趨緩的情況下，陳玉珍呼籲中央有必要擴大通航適用對象，開放非金、馬籍的國人藉此管道往返台灣與大陸，並讓大陸觀光客透過小三通往來兩岸，除了可以促進兩岸正常交流，並讓陸客透過小三通便利管道到金門觀光旅遊。

陳玉珍語重心長的表示，3年來的疫情蔓延下，金門可以說是百業待興，影響鄉親正常生活及民生經濟發展，尤其是民眾賴以生計的觀光旅遊產業，包括交通運輸、飯店民宿、特產業、餐飲服務及導遊解說從業人員等更受到極大的影響，金門急需觀光能量、活水的注入，以振興地方經濟發展。

民航局長林國顯則表示，金門對外唯一仰賴的是航空疏運，影響及居民的生活及地方產業的發展至關重要，民航局將結合航空公司一起來穩定票價，把服務做到最好，以便利鄉親，同時提升觀光旅遊品質及市場競爭能量。

清明節是金門鄉親返鄉祭祖掃墓的重要節日，也是天氣多變容易起霧的季節，各機場可能受天候因素影響，為免天候影響造成大量航班異動或取消時鄉親無法返鄉，陳玉珍也請交通部航港局事先協商規劃，在航空班機無法正常輸運鄉親返鄉時，視實際需求協調海運業者支援船班或以包船方式疏運鄉親順利返鄉。

此外，陳玉珍亦另請國防部預先協調軍用運輸機待命，在離島天候不佳造成大量民眾滯留機場、民間航空運量無法及時負荷時，配合交通部疏運計畫支援輸運民眾往返台灣-金門兩地。