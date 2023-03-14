纏訟17年的紅火案，台灣高等法院更三審14日開庭，中國信託慈善基金會董事長、中華民國棒球協會理事長辜仲諒出庭應訊時，被媒體問到中華隊在經典賽表現，他說「選手們盡力了，真的盡力了」。

檢方起訴案發當時擔任中信銀行董事長的辜仲諒與中信金控財務長張明田、中信銀副總經理林祥曦，被訴利用中信銀行向巴克萊銀行購買3.9億美元的結構債，再出售給陳俊哲成立的紅火公司，讓陳調 資金計畫買回結構債。

辜仲諒等人同時以中信金控向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，再投資並大量買進兆豐金控股票，讓兆豐金控股價上漲，紅火公司趁此機會向巴克萊銀行贖回結構債，紅火公司獲有3047萬多美元的利益， 中信銀行受重大損害。

高院更二審認為辜仲諒雖然將結構債出售給紅火公司，但不構成《銀行法》的背信罪，他轉投資買進兆豐金控股票但未操縱股價，判決無罪，檢提上訴，最高法院撤銷發回更審。