新竹市政府近年積極推動SMART智慧教室，期望透過完整的解決方案與教師數位培訓，啟發教學創新、提升學習效能。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府近年積極推動SMART智慧教室，嘉穎科技公司獲知後，特別捐贈2台65吋互動式觸控螢幕（電子白板），市府期望透過完整的解決方案與教師數位培訓，啟發教學創新、提升學習效能。

今天的捐贈儀式由市長高虹安代表市府接受，她首先感謝嘉穎科技捐贈互動式觸控螢幕，讓新竹學子優先享受到最先進的教學設備。她說，近年受疫情影響，傳統教育學習模式已悄然改變，數位學習成為趨勢，師生也從中獲得教學回饋，新竹市積極推動數位及線上教學，繼「生生有平板」之後，未來目標希望導入更多大尺寸觸控螢幕進入校園，打造全方位數位學習環境。

高虹安指出，市府教育處預計於今年6月前建置24校、138台教室86吋觸控式螢幕，未來也將持續建置，讓師生透過互動式螢幕達成學習成效，具體實踐新竹好學，同時落實以科技教育深耕校園為重點目標，讓教師運用科技活化教學，也讓新竹的孩子在國際上更有競爭力。

嘉穎科技副總鍾璧先表示，積極推動教育數位轉型、不斷創新解決方案和提供簡單易用的數位互動教學工具，是產官學一直努力的目標，此次捐贈的觸屏6000系列為業界最高規格的產品，特色在於實體書寫經驗的模擬，如電子章或實體白板筆直接區分為4色白板筆、螢光筆等，無須從軟體選用，觸屏就能直接判別，與原來書寫經驗最為接近。

教育處長童鳳嬌指出，一般學習與線上學習的銜接在目前教育型態中十分重要，教師運用線上教學的優勢，系統性整合各式學習資源，除可擴大學習彈性、打破時空限制，更能培養學生的自主學習。

這次獲贈的學校建華國中校長蔡之浩說，建華積極推動數位學習，更引進外師進行雙語教學、Smart電子白板的導入，將為建華專設的雙語教室，營造更活潑的雙語互動學習體驗。

建華目前規畫將受贈的電子白板結合Lumio互動教學平台，配合Smart電子白板上的FRD方塊圖章、直覺式書寫標示功能，讓數位教學更容易上手、互動更有趣直接。

如英語繪本教學使用沉浸式閱讀器，將書面文字轉為語音朗讀，課文變成有聲書，讓同學可以反覆收聽，對英文更有感，老師也可以利用遊戲式學習模板設計練習或分組競賽，營造生動的教學體驗，提高學生互動和參與度。