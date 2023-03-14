來自德國、義大利、捷克、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞的交通部長在周一舉行會議，討論如何改變歐盟的計畫。

德國交通部長Volker Wissing首先表示，「提案急迫地需要改變」。

Wissing指出，義大利、波蘭、捷克等國家對於逐步淘汰內燃機引擎汽車持懷疑態度。他補充說，這些國家希望在2035年以後，對於使用合成的、碳中和燃料的燃油車，能被獨立為一個選項，並且可以繼續使用。

德國認為使用合成燃料，理論上可以消除內燃機引擎產生的碳排，而該項技術仍在開發中。

Wissing說，如果對於以碳中和方式運行的燃油車仍採取禁止立場，這似乎是錯誤的。

二氧化碳排放法(CO2 law)是歐盟推動電動車的重要法案，但於本月稍早些時候遭到擱置，原因是德國在最後時刻反對了該項法律。此讓布魯塞爾和其他成員國感到意外，因為歐盟國家和歐洲議會在去年已經對該法達成協議。

此外目前歐洲電價高漲，也招致人們對電動車的批評。