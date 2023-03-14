政治評論家指出，尹錫悅主動破冰，故拿到與安田見面的門票，且是12年以來，韓日領導人再次出現穿梭外交。也就是說，兩國元首相互至對方國家，定期舉辦首腦會談。
若沒有意外，日相岸田最快將於2023下半年去訪韓國。韓國政府指出，尹錫悅總統此次訪日，將成為尹錫悅自去年5月就任以來，改善韓日雙邊關係的重要里程碑。
由於尹錫悅政府，決定用韓國方面集團的公共基金，來賠償這些2戰受害者。除了引起韓國一片譁然外，也一度有6成左右的韓國民眾，不滿尹錫悅不讓日企支付賠償金的作法。
韓國總統尹錫悅表定16日前往日本，並與首相岸田文雄會談。日前，韓國政府公布一項早於2戰時期，韓國民眾遭日本企業非自願性勞動相關賠償辦法。由於涉事日企不需出資，故尹錫悅也被韓國民眾扣上親日的高帽。
政治評論家指出，尹錫悅主動破冰，故拿到與安田見面的門票，且是12年以來，韓日領導人再次出現穿梭外交。也就是說，兩國元首相互至對方國家，定期舉辦首腦會談。
若沒有意外，日相岸田最快將於2023下半年去訪韓國。韓國政府指出，尹錫悅總統此次訪日，將成為尹錫悅自去年5月就任以來，改善韓日雙邊關係的重要里程碑。
由於尹錫悅政府，決定用韓國方面集團的公共基金，來賠償這些2戰受害者。除了引起韓國一片譁然外，也一度有6成左右的韓國民眾，不滿尹錫悅不讓日企支付賠償金的作法。
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