政治評論家指出，尹錫悅主動破冰，故拿到與安田見面的門票，且是12年以來，韓日領導人再次出現穿梭外交。也就是說，兩國元首相互至對方國家，定期舉辦首腦會談。

若沒有意外，日相岸田最快將於2023下半年去訪韓國。韓國政府指出，尹錫悅總統此次訪日，將成為尹錫悅自去年5月就任以來，改善韓日雙邊關係的重要里程碑。

由於尹錫悅政府，決定用韓國方面集團的公共基金，來賠償這些2戰受害者。除了引起韓國一片譁然外，也一度有6成左右的韓國民眾，不滿尹錫悅不讓日企支付賠償金的作法。