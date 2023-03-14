俄烏戰爭、通膨升息及大陸防疫政策等因素干擾，造成電子產品供應鏈斷鍊、物流嚴重停滯與終端消費需求疲弱，加上同業殺價搶單，導致占比較高汽車板及光電板相關訂單放緩，騰輝-KY 2022年合併營業收入為56.12億元，年減26.8%，營業毛利為15.84億元，合併毛利率為28%，營業淨利為5.29億元，稅後盈餘為4.7億元，每股盈餘為6.6元。

騰輝-KY表示，由於軍工、航天少量多樣與特殊應用的高毛利產品，受到國際間國防武器需求強勁，世界主要大國均大幅增加國防預算影響，訂單增加並維持穩健上升，故整體毛利率仍維持高檔。

騰輝-KY董事會通過2022年每股配發現金股息3.6元，公司過往配息率54%~73%，高於電子產業水平，騰輝-KY表示，由於營運策略係以利基產品為主，訂單穩定且逐年緩步成長，現金流穩定，因此可以維持一定水平的股利回饋投資人，不過考量大環境及總體經營則以穩健為原則，並樂觀看待2023年度，也保留部分現金以因應多變環境。

騰輝-KY持續開發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻，以及各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

騰輝-KY表示，散熱材料仍為主要動能之一，除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，疫情結束後旅遊及商務飛行需求大增，航太供應鏈隨終端的需求恢復，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，公司軍工及航天高信賴度聚醯亞胺(PI)基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，前景展望樂觀。