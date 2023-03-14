台灣電視史經典劇《台灣霹靂火》的編劇鄭文華去年12月因咽喉癌離世，引發外界對此癌症的關注。醫師表示，咽喉癌是耳鼻喉科常見的癌症，好發於中年男，造成原因最可能為習慣性吸菸、喝酒，症狀包括長期聲音沙啞、呼吸困難、吞嚥困難、嗆咳或咳血等。

根據新光醫院的衛教資訊，咽喉癌包括下咽癌與喉癌，發生率在所有頭頸癌當中僅次於口腔癌與鼻咽癌，名列第3；其中，下咽癌的死亡率高於口腔癌與鼻咽癌。台灣咽喉癌每年約增加500人，好發年齡為40 ~ 60歲，以男性佔大多數，造成此癌症的最可能的原因是習慣性吸菸、喝酒。

此癌症的症狀為吞嚥疼痛或困難、嗆咳咳血、呼吸困難、口臭、頸淋巴結轉移腫大、聲音沙啞（持續2周以上未改善時）。

就預後而言，咽喉癌中的喉癌，若為早期病患有80%的治癒機會，若較晚期，治癒率則降為50%。下咽癌若在積極治療下，3年存活率約50%。

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