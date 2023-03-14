客委會主辦2023年國際自由車環台賽，第3站浪漫台3線站，14日從竹北市光明六路東二段和高鐵七路口出發，有全球31個國家197位選手，從新竹縣騎進苗栗縣和台中市，在154.5公里的內山公路展開競技。

客委會表示，2023年國際自由車環台公路大賽，在疫情過後再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，是國際自由車總會登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，中華隊由台灣一哥馮俊凱領軍，力拚將冠軍衫獎留台灣。

在中央、地方與全國自由車協會共同努力之下，今年恢復5站賽事，事從12日至16日展開，競賽路線更全面進化，讓賽事可看性更高，參賽選手將決戰經典5站，不到最終站，黃衫總冠軍人人有機會。

環台賽第3站浪漫台三線站，14日由充滿客家風情的開幕表演暖場揭幕後，由副縣長陳見賢、客委會副主委周江杰、中華民國自由車協會秘書長李開志等人領騎，9點半鳴槍正式比賽。

浪漫台三線站賽道全長154.5公里的蜿蜒賽道中，有2個衝刺點和2個登山點，竹縣從竹北行經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉，縣府安排6個鄉鎮公所與9所國中、小，於賽道旁替選手加油打氣。

客委會表示，賽事期間在Youtube進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油。環台賽相關活動資訊可上2023環台賽官方網站查詢。