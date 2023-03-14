陳男一整天未進食身體顯得虛弱，幸好員警即時協助提供熱食，否則後果不堪設想。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市患有失智症的55歲陳姓男子，日前從鳳山區獨自徒步外出失聯，家屬緊急向警方報案，員警調派警力調閱監視器，竟在距離70公里的六龜區尋獲他，由於陳男一整天未進食身體顯得虛弱，幸好員警即時協助提供熱食，否則後果不堪設想。

陳姓男子與75歲陳母2人日前一早到鳳山區拜訪親屬，陳男趁家屬不注意，獨自外出失蹤，旗山分局接獲報案，調閱路口監視器，發現男子徒步走進六龜轄區，六龜新威派出所獲報後，立即調閱沿線監視器影像，發現陳男於當晚11時50分徒步進入六龜區28線46K（新寮里附近），因陳男已失聯近1日，山區夜間氣溫驟降，警員郭志仙立即趕往現場，發現男子溝通困難，無法辨識身分。

家屬接獲通知，立即到派出所確認無誤，將他帶回家。家屬表示，陳男患有重度智能障礙，平時與陳母同住高雄桃源區，12日到鳳山區訪友，趁家人不注意，竟獨自以徙步方式要走回位於桃源區的住家，陳母從鳳山區一路找到旗山，找不到人而向警方求助，經旗山分局通報六龜警方，才順利尋獲，化解一場虛驚。

警方呼籲，家中如有年邁或失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，若出門應有親友在旁照料，切勿讓其單獨外出，可在其身上衣物或隨身攜帶物品留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，也可申請自願捺印指紋、愛心手環或智慧定位設備等服務，當長者走失時能夠及時幫助他返家。