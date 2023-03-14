第五屆棒球經典賽A組預賽已經落幕，雖然中華隊未能挺進決賽相當可惜，不過球員們表現還是博得滿堂彩，而台灣啦啦隊超強應援，也成為一大亮點，還紅到國外。近日，有網友翻出韓國啦啦隊熱舞影片，曝光後，讓網友們瘋喊：「這個辣到球員不練球了！」

網友們好奇韓國、日本等啦啦隊的應援模式，並挖出韓國球場上啦啦隊奮力舞動，甚至一度跪地跳舞模樣，激烈的火辣動作讓後面球員多次停下狂看，而這位被瘋傳的啦啦隊成員身分隨之曝光，原來她是韓國四大啦啦隊女神之一「朴姬蘭」，身兼啦啦隊員與藝人兩身分，不但擔任多種球類的啦啦隊成員，也出現在不少廣告中，她火辣、性感的應援影片因為經典賽，掀起台灣網友熱議。

不少網友紛紛回應：「頭髮甩得好自然！真的好看」、「這個真的未免太漂亮」、「漂亮到球員都忍不住偷看了」、「那個腳根本太逆天了」、「到底要來看跳舞還是看棒球啦！」但也有人表示：「老實說我是覺得台灣長相比較優，但是跳舞比台灣好，會讓人想要一直看」、「比較喜歡台灣的啦啦隊欸」、「比較喜歡台灣氣氛哈哈哈哈」。