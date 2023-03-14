經濟部長王美花昨（13）日出席立院經濟委員會，對於立委呼籲4月先不漲電價，王美花強調，台電要站得住不能倒，沒有同意暫緩調漲；另南部近期又有旱災出現，水費低廉的問題再度受到關注，經濟部表示會在2個月內提出檢討報告。消息一傳開，不少人都擔心電費及水費將雙雙調漲。對此，入口網站《Yahoo民調》也發起網路投票。

截至14日下午3點30分，該投票有超過3600人參加，針對題目「你贊成調漲電價嗎？」，「非常贊成」的民眾占9%、「還算贊成」的網友有11.6%、「不太贊成」的人18.7%、抱持「完全不贊成」態度的參加者高達56.4%、剩下「不知道/沒意見」為4.3%。也就是說，「完全不贊成」與「不太贊成」加總後，有超過7成5的人不贊成電價調漲。

而在「經濟部計畫調漲產業用戶水費，你贊成嗎？」一題，「非常贊成」的人占19.9%、「還算贊成」的網友有18.7%、「不太贊成」的人13.8%、抱持「完全不贊成」態度的參加者高達41.6%、「不知道／沒意見」為6.0%。

最後，在「你贊成調漲哪方面的電價？」題目上，贊成「民生電價」調漲的人占1.3%、贊成「產業電價」調漲的人占30.7%、「兩者皆贊成調漲」的人占13.7%、「兩者皆不贊成調漲」的人占49.5%、「不知道／沒意見」則為4.8%。