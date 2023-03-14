一名男網友今上午在新北市樹林買炒飯當午餐，發現炒飯的廚師是名穿細肩帶、綁馬尾女子，將其PO上網引發網友暴動到店裡光顧，讓她瞬間爆紅，但她其實是名叫林彤的模特兒，曾接過不少廣告和活動主持。

原PO今（14）日於臉書社團《爆廢公社》指出，中午在新北市樹林八德街上買午餐，看到一名身長相清秀、綁馬尾的女子，只見女子身穿細肩帶低胸上衣，露出若隱若現的事業線，在爐灶前翻炒飯、切菜，相當有架式，吸引到他的目光。

圖文曝光後，吸引逾3千名網友朝聖，「住樹林那麼久，都不知道有那麼好的地方」、「所以我問地址呢？」、「原PO太沒人性了，樹林這麼大，我上哪買去？」、「走了走了！一起去吃炒飯了」、「跪求地址，太香了」。

這名美女廚師其實是一名模特兒兼活動主持人，曾接拍過不少廣告，在網路小有名氣，長相甜美的她，instagram累計3萬粉絲。這回被網友拍下在廚房炒鍋、切菜後瞬間爆紅，她在instagram上發文說，店裡突冒出很多客人，因人太多的關係，店長要她先下班。

值得關注的是，原PO的貼文底下有一名女網友留言，「這是我女兒嗎？」林彤的母親意外現身留言，讓大批網友再度暴動喊「丈母娘好」，也有人發現林彤的母親保養得宜，大讚「媽媽跟女兒一樣美，超強基因」、「媽媽很像姐姐 」。