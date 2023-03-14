民眾小貨車拋錨卡在馬路中間，員警協助推車恢復交通順暢。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市28歲江姓男子13日下午3時許，送貨途中車子因皮帶斷裂，車子在中壢工業區內自強一路拋錨，中壢警分局警備隊長許天瑜、副隊長李文雄在解送人犯後返回分局途中發現塞車，主動上前關心還幫忙推車，解決車子卡在路中間的窘境。

許天瑜、李文雄在解送人犯後返回分局途中，行經中壢工業區發現嚴重塞車，得知原來是江男的小貨車因為皮帶斷裂拋錨後停在車道中央，江男因為工業區內大型車輛多，不敢自己貿然推車，焦急的不知道該怎麼辦才好。

許天瑜了解狀況後，先以警備車阻隔車流創造安全區域，再和李文雄一同協助推車，讓卡在路中間的車輛順利停往路旁，也讓江男直呼感謝員警的熱心幫忙。

警方呼籲駕駛人，車輛應定時保養，更換必要的零件，以保障行車安全，另外如遇車輛突然故障，也切記保持冷靜勿慌張，先開啟故障雙黃燈，再將三腳架置於車後警示，並於路旁安全處報警及聯繫保養廠，以確保自己及其他用路人行車安全。