台中市烏日區14日早晨傳出自撞安全島事故，40歲陳姓女子上午7時57分行經中山路與興祥街路口，欲迴轉往彰化方向行駛時，疑似因車輛操作不當整台車開上安全島，撞上路樹，卡在安全島上，所幸陳女未受傷，意識清楚，詳細肇事原因尚待進一步釐清。
警方針對陳女進行酒測，酒測值為0，全案依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因，同時呼籲駕駛人，除專注於道路路況，並應熟悉車輛狀況及操作程序，以確保自己與其他用路人安全。
台中市烏日區14日早晨傳出自撞安全島事故，40歲陳姓女子上午7時57分行經中山路與興祥街路口，欲迴轉往彰化方向行駛時，疑似因車輛操作不當整台車開上安全島，撞上路樹，卡在安全島上，所幸陳女未受傷，意識清楚，詳細肇事原因尚待進一步釐清。
警方針對陳女進行酒測，酒測值為0，全案依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因，同時呼籲駕駛人，除專注於道路路況，並應熟悉車輛狀況及操作程序，以確保自己與其他用路人安全。
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