耀登2022年全年營收為17.18億元，年增19.89%，毛利率40%，合併稅後淨利為3.24億元，全年每股獲利6.89元，年增加15.6%，營收、獲利雙創歷史新高；獲利好表現主要受惠於去年第四季出售旗下孫公司上海同耀通信股權之貢獻。

張玉斌表示，耀登目前量測設備儀器在手訂單約14個月，確定有6~7億元的金額是確定的，現在出的單多還是去年、甚至是前年得單，主要是因為交貨周期比較長，現在接的單很多都是明年才會交單。

今年來說，耀登預計上半年會比較淡，第一季會是營運的底部，原因是第一季農曆年，加上原本就是傳統淡季，故客戶下單減緩。耀登預計今年射頻天線持續佔營收逾5成，依舊占比營收最大；測試設備今則年將穩定成長逾1成、占比逾4成；測試認證成長比例會最大，但占比仍小、約3~5%，整體來說，耀登今年的成長趨勢不會改變。

耀登2月底赴西班牙參加MWC，以高頻射頻技術成功商品化導入市場為主軸參展。值得一提的是，IC設計大廠聯發科(2454)此次也展示了全球首款的3GPP 5G非地面網路(NTN)衛星通訊技術，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能，顯示愈來愈多廠商已把衛星當作是通訊的選項之一，甚至在未來可能是一個必備的選項。

有鑑於全球許多國家在低軌衛星投資力道愈趨積極，且大多由政府主導。耀登今年將加大力道開發低軌衛星天線產品，目前客戶為歐洲廠商，加速導入驗證與進入量產時程，其餘還有日本、美洲等客戶積極洽談中。耀登也看好，低軌衛星隨著發射數量增加後，整體成本將會下降，也會是最有利於耀登的發揮階段，這個時間點看好最快是今年末到明年。

耀登董事會通過配息3.5元，選擇手中保留一部份現金主要是因為前瞻性的投入，針對歐美的訂單趨勢，未來都會轉移到越南，故耀登目前也在越南建廠，規劃3~4條線，占比產能約2~3成，越南主要以複製產線為主，R&D(Research and development)還是留在台灣。