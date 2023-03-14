51歲朱茵2012年宣布和黃貫中結婚，生下一女，去年4月朱茵在微博宣布拍攝電影《皮囊》殺青，希望很快可以帶新作品跟大家見面，自此之後只有10月系統自動轉發的慶生文。消失快一年的朱茵，最近被路人在葡萄牙偶遇，粉絲還幸運地要到跟朱茵夫妻的合照，可見一旁的朱茵從原本的瓜子臉變成肉肉臉，身材也有點幸福肥，但氣質依舊，被網友讚是永遠的女神。

據《香港01》報導，該名網友最近到葡萄牙旅行偶遇朱茵一家人，兩人也帶了女兒同行，網友讚女神私下個性親切友善，被問是否可以合影並沒拒絕，而當天朱茵和黃貫中都打扮輕鬆，朱茵穿著黑衣、黑長褲，外面套了一件藍色外套，一頭過肩黑色長髮看來相當溫柔，她看似素顏，五官依舊亮麗，皮膚也相當光滑，看不出有皺紋。

網友在葡萄牙偶遇朱茵（右）和黃貫中。（圖／翻攝自娛站微博）

朱茵過去和黃貫中是鄰居，接著近水樓台發展出戀情，黃貫中也沒想到過去自己的女神最後變成他老婆，兩人愛情長跑15年，才在2012年宣布結婚懷孕，朱茵後來上節目透露，自己在演藝圈看過不少帥哥，只有黃貫中她覺得傻得可愛，有次朱茵父母邀他家裡喝湯，沒想到黃貫中不敢進門，在門口喝完便離開，讓朱茵大笑：「哪有這麼傻的男生」。

朱茵2018年曾來台現身珠寶活動。（圖／中時資料照片）

朱茵更透露，當年兩人還是朋友時，黃貫中見朱茵車子停在那裡，便不顧三七二十一便走上前跑去找她，後來才發現朱茵正在受訪，讓一旁的記者看到都傻眼，完全不掩飾愛意，也是這份直接的個性打動了朱茵。2021年朱茵上節目《請吃飯的姐姐》，進一步表示，曾想跟老公坦白自己的戀愛史，卻得到黃貫中冷回：「妳還是不要跟我說」，為此朱茵便決定把所有關於前男友的東西銷毀丟掉，只為讓老公心裡不要有疙瘩。