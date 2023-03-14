經典音樂劇《貓》2023年夏季又將重臨寶島，將自7月6日起在台灣以南至北的各大城市展開巡演，包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、臺中中山堂、桃園展演中心展演廳，這也是《貓》第7度來台，不僅是來台最多次的百老匯音樂劇，更是台灣最長壽的百老匯音樂劇，創下台灣音樂劇市場的重要里程碑，時隔20年，此次也將再度重返台北國家戲劇院。

主辦單位寬宏藝術在2003年首次引進《貓》後，掀起台灣音樂劇的熱潮。從最初台北千人場次一票難求，至今在台灣的演出累積紀錄是屹立不搖，曾在台灣7個城市演出，累積場次超過150場，吸引觀賞人數逾20萬的驚人紀錄，屢屢突破台灣音樂劇票房的高峰。此次，適逢該劇在台巡演20周年，台北場次將呼應首次登台是在國家戲劇院演出，要給觀眾更實現全劇場式舞台效果，視覺距離更加貼近，也讓台灣觀眾再次欣賞這部具有永恆魅力的作品，彷彿置身歐美百老匯的奢華氛圍。

《貓》作為四大百老匯音樂劇之首，曾獲得包括7項東尼獎在內的多項國際獎項，與《西貢小姐》、《歌劇魅影》、《悲慘世界》稱霸全球。獨特之處在於其浩大的舞台藝術、細膩傳神的妝容和服飾、和觀眾的趣味互動，以及膾炙人口的歌曲〈回憶〉，每個細節都讓人為之驚豔。潛藏於演員的表情和動作都充滿張力，不論是對音樂劇充滿熱情，或者想要體驗一次百老匯的魅力，《貓》都是進入迷人百老匯世界的入門之選，也是所有音樂劇迷必需一再朝聖的經典。

門票將於3月17日上午11點啟售，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。