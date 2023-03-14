刑大掃黑逮台東黑幫6嫌 「小姐半節」、「買5瓶送1瓶」當暗語

竹聯幫仁堂明仁會近日高調在五星飯店舉辦春酒，嚴重挑戰公權力，台東縣警察局刑事警察大隊長期蒐報，發現洪姓主嫌以黑幫明仁會台東分會名義，涉嫌在台東多處據點販毒，經搜索共逮6名嫌犯，當場查扣毒品愷他命65公克、毒品咖啡包52包及手機等證物，全案已由台灣台東地方檢察署依違反毒品、組織犯罪防制條例等罪起訴在案，其中4人羈押禁見。

台東縣警察局刑警大隊表示，該集團以「小姐半節1000」代表愷他命0.5公克販售新台幣1000元，「酒類仕高利達1瓶500、5瓶2500、買5瓶送1瓶」作為毒品咖啡包，每包500元，買5包送1包暗語，以躲避警方查緝。

警方日前見時機成熟，兵分多路前往黑幫經常出入據點及住居所，同步執行拘搜，共執行洪姓主嫌等6名犯嫌到案，現場查扣毒品愷他命65公克、毒品咖啡包52包及手機等贓證物一批，全案已由台灣台東地方檢察署依違反毒品、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴在案，其中洪姓主嫌及重要幹部等4人目前仍裁定羈押禁見中；。

警方持續執行檢肅黑幫、毒品等各項專案工作，另在3月8日針對宋姓犯嫌販賣毒品咖啡包執行搜索，當場查扣毒品咖啡包30包等證物，全案依違反毒品罪嫌，移送台灣台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局長陳錦坤表示，為加強掃蕩幫派分子，實施不間斷打擊作為，積極向上溯源、向下刨根，警方持續針對黑道幫派暴力犯罪、街頭滋事犯罪態樣積極打擊掃蕩不法，並對其經營相關行業執行第3方警政，發揮防制與打擊犯罪力量。

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