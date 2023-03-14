美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，要是對岸攻佔台灣，美方會摧毀島上的半島體廠，以它們免落入中方手中。
據SEMAFOR和《商業內幕》（Business Insider）報導，歐布萊恩說，美國和盟友絕不會讓那些半導體廠落入北京手裡。
台積電（TSMC）是全球最大的半導體製造商，在先進處理器中的市占率估計高達90%。如我們日常使用的手機和汽車上所用的晶片，大都由台積電所產製。而台積電所生產的較先進晶片，則用在機器學習和導引飛彈等尖端技術上。
歐布萊恩說，要是中方控制了台積電製造廠，將成為矽晶片的新「石油輸出國家組織」（OPEC），北京將能「掌控世界經濟」。他甚至把美國摧毀台灣半導體廠，比喻為第二次世界大戰期間，當法國向德國投降後，英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）下令，摧毀法方的海軍艦隊般。
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