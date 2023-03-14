本屆藝術節特色為營火音樂晚會。由縣長翁章梁(右二)、鄉長吳明勲(左二)、文化觀光局長徐佩鈴(左)、西拉雅風景管理處長徐振能(右)，手持LED火把點燃營火。(邱顯誠 攝)

由嘉義縣大埔鄉公所主辦的大埔藝術節，今年邁入第三屆，將於3月18日、19日在湖濱公園隆重登場。今年以「春聚」為主題，並首創營火音樂晚會，還邀請到12組藝文團體，以豐富的表演，搭配大埔的湖光山色之美，讓民眾享受大自然與藝術的雙重饗宴。

2023第三屆大埔藝術節，14日上午在嘉義縣府舉辦記者會。由縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勲、文化觀光局長徐佩鈴等人一同宣傳。吳明勲表示，今年活動首創營火音樂晚會，並邀請到12組的藝文團體，除了能享受到大埔的夜間之美，也能欣賞音樂、劇團所帶來的藝術盛會，讓參加民眾有耳目一新的感覺。

吳明勲還指出，大埔藝術節來到了第三年，從最一開始的「初聲」，第二年「展翅」，到今年的主題「春聚」，不斷積累大埔的藝術能量，也讓大家看見在地的人文特色。

翁章梁則在會中致贈由書法名家蕭吉川揮毫的書法「春聚」給吳明勲，並表示大埔鄉本就是嘉縣的世外桃源，就算沒有節日，民眾到大埔也不會失望。藉由這週末的藝術節，鄉親們能看到許多精彩的演出，也可以品嚐在地特色的砂鍋魚頭與山產。

大埔藝術節18日在湖濱公園熱鬧展開，周六從下午2點到晚上9點，周日自早上8點到11點，將會有「休憩平台展演」、「特色市集」、「晨光音樂會」、「美食農特產」、「彩繪大埔」等系列活動。