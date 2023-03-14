桃園市一名略有失智的83歲劉姓老婦，13日趁家人不注意，竟穿著單薄的衣服就偷溜出門，最後體力不支的跌坐在離家3公里外的平鎮區環南路三段人行道上，所幸路過的員警發現，及時伸援，才能讓老婦人平安返家。

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，家住中壢區略有失智的劉姓老婦人，13日午後吃完午餐趁著家人不注意，不知何故竟獨自外出，老婦人的兒子發現母親不在，趕緊動員家人們外出找尋，無奈苦尋未果，老婦人的兒子也焦急地前往住家附近的派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回母親。

幸好北勢派出所警員吳尚豪及林柏揚傍巡邏經過環南路三段附近，發現跌坐在地的老婦人，趕緊停下車輛上前關心，員警見老婦人臉色發白、冷得直發抖，說起話來也有氣無力，員警見狀，趕緊利用巡邏車將老婦人帶回派出所休息，並提供熱茶及餅乾讓老婦人補充體力，所幸稍作休息後並無大礙。

待老婦人狀況穩定後，員警再利用警用資訊系統輔助，查出老婦人的相關資料，並順利聯繫上老婦人的家人。老婦人的兒子接到員警電話趕到派出所，見到母親平安無恙頻頻向警方道謝。