法務部調查局工作內容向來神祕，為招募人才並宣導明年2合1大選各項工作目標，新竹縣、市調查站14日舉辦聯合宣導，尤其新竹地區為高科技產業重鎮，新竹縣市調查站肩負保護護國群山重任，近幾年特別投注心力發展科技鑑識、偵辦資訊犯罪、打擊企業貪腐、保護營業秘密、防制洗錢及資恐等領域。

新竹縣市調查站指出，針對2合1大選各項工作目標，包含防制假訊息、賄選、暴力及境外勢力資金介入選舉等重點查察工作，調查局將設置檢舉賄選買票專區，提供最高1000萬元檢舉獎金。

近幾年新竹縣市調查站特別投注心力發展科技鑑識、偵辦資訊犯罪、打擊企業貪腐、保護營業秘密、防制洗錢及資恐等領域。此外，調查局正持續推動建構安全防護網、反制滲透、打擊非傳統威脅的國安工作，以及新型態或指標性案件。

調查局為培養新生代調查官，只要具備大學以上學歷且30歲以下青年男女皆可報考，錄取後除展開基礎訓練外，亦需赴外勤處站實習。新竹縣市調查站強調，調查局人員在一般民眾眼中看似是很神祕的工作，「其實是很光明磊落的」。