林嘉綺透露第一次擔任導師，相當緊張。（羅永銘攝）

國際名模林嘉綺今（14日）現身伊林娛樂，指導2022準世界夫人台步POSE，時隔多年出席公開活動的她，表示心情相當緊張，面對媒體也會不自覺發抖。今天正好是白色情人節，有收到老公驚喜嗎？她透露10年前生完第一胎時，老公送她價值6萬元的精品項鍊，戴了幾年後就不再使用，「項鍊的意義勝過金額，當時剛生完小孩，上面的2顆心代表他和小孩，但我後來想說有其他送法，就跟他說可以直接給我現金」。

林嘉綺吐槽很多男生都不知道要如何挑選禮物給另一半，所以現在都會跟姊妹淘約好互送小禮物，「這算一種姊妹之間的小確幸，有些精品品牌的口紅、護手霜都是值得投資，拿著精品的袋子就是有種開心感」。

今日有多位世界夫人現身，蔡詩芸媽媽蔡麗娜也是其中一員，近期忙著《大嘻哈時代2》的蔡詩芸日前透露因為身體不適，有低調入院動刀，蔡媽媽今聽聞此事時，露出疑惑表情表示並不知情，經紀人解釋蔡詩芸擔心媽媽煩惱，所以都不敢讓媽媽知道。

林嘉綺過去曾拍攝《痞子英雄》、《泡沫之夏》等戲，近日她所演出的片段在臉書跳出，她笑說看到時也很驚訝，但也有鼓起勇氣觀看，「我點進去後更敬佩所有演員，因為我很喜歡追劇，要能夠讓觀眾不出戲真的很難，我看我自己都會出戲，演員真的不容易」。她透露最近也在追夯劇《黑暗榮耀》，覺得劇情緊湊、對話台詞也都很有意義。身為宋慧喬粉絲的她也心疼提到過去宋慧喬被報導的負面新聞，「在戲出來前，很多報導都說她消瘦，有很多負面報導，直到戲出來大家才發現她是因為拍這部戲，她真的是位真正的演員」。

林嘉綺說以前都會騙女兒她是美人魚，因為小孩才變成人類，她笑說現在小孩大了，可能都已經戳破她的謊言，沒有再詢問她有關美人魚的事。她說，昨晚挑選衣服時2個女兒都露出崇拜眼神，「她們一直說媽媽很美，還說想要我變回以前樣子，漂亮的帶她們上學、出去玩，我也在思考會打扮的媽媽，會讓孩子有不同的視野，所以我接到世界夫人時很感動，想為小孩做什麼樣的榜樣」。

林嘉綺透露因為第一次擔任導師，所以前一晚緊張到睡不好，腦中不斷浮現彩排畫面，最困難的地方？她說：「我專業的舞台經驗是服裝秀，透過服裝詮釋設計師要傳達的美，過去沒有接觸過選美，選美是要表現自我，是評審跟參賽者之間的關係，參賽者要想如何獲得青睞，兩者在舞台上呈現的感覺不一樣。」

世界夫人2021全球總決賽，中華台北賽區展現超強實力，勇奪總冠亞軍等共計6獎項，現2022中華台北賽區世界夫人頒獎典禮，即將在3月27日於晶華酒店盛大舉行。