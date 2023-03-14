終於考上惹！台南市仁德區公所約用人員楊振邦與公所同事葉晨卉交往後，為讓女友擁有更穩定的生活，拚了命努力讀書命考公職。儘管一再落榜，卻仍為愛打拚不放棄，此次地方特考終於金榜題名，也如願將抱得美人歸。

38歲的楊振邦在大學就讀土木工程相關科系，退伍後學以致用，於2011年進入仁德區公所經建課服務。由於工作認真、負責，不僅受到長官的肯定，也與在人文課任職的葉晨卉情投意合展開交往。

原本即有參加公職考試的楊振邦，為讓女友將來擁有更穩定的生活，下定決心一定要考上。他利用下班後的公餘時間努力苦讀應考資料，儘管備考過程十分辛苦，但是一想到與女友美好的未來，就讓他精神為之一振，得以支撐他繼續打拚、圓夢。

2016年楊振邦一度通過普考，但因被分發到桃園服務，考量遠距戀愛有風險，加上希望能有更好的薪水，因此並沒有報到，反而繼續朝待遇較好的高考努力，還與女友約定「錄取就結婚」。

由於楊振邦希望錄取後的分發地點在台南，不要與女友相隔太遠，在歷經5次高考落榜後，去年得知台南有缺，毅然決定轉攻地方特考，此次終於在111年度台南市地方特考三等土木工程類科金榜題名，如願一圓公職夢。

楊振邦備考長達11年，為了愛情還屢敗屢戰，這份毅力讓公所同仁都深受感動。仁德區長黃素美得知他上榜後，特地在公所門口貼紅榜，還寫上「終於考上惹」來恭喜他，字裡行間透露他與女友的婚事也「有譜了」，並給予無限祝福。

上榜後，楊振邦低調靦腆地說，除了感謝同事與家人的鼓勵外，女友的支持更是一大助力，他一定會好好珍惜這段美妙的緣分。