GOGORO本月初再度啟動降價，GOGORO表示，缺料狀況可望逐漸改善，晶片漲價因素減緩，在供應鏈回穩下，使車款價格利多反應回歸要消費者身上。目前GOGORO庫存亦維持得宜，後續降價效應，加上各縣市政策環境友善，今年銷量可望持續上漲，不過市況樂觀，仍保守看總體經濟變數。

GOGORO年初降價，已帶動2月銷量年增5%，其中熱賣的Viva mix銷量更翻三倍，GOGORO台灣總經理姜家煒更提到，GOGORO目標短期在台灣機車市場市占從12%衝到16%，而如何跨過去門檻？姜總說明，未來晶片價格趨勢向下，階段降價完成，下一步還要改革通路。

國際大廠加入戰局，電動車時代來臨，GOGORO亦看好下半年全新機種，總經理姜家煒認為，景氣下行首要目標為打底，對經營團隊目標為「小步快跑、穩健上攻」。

針對總座提到的改革通路，即為GOGORO將展開的全新通路布局，在電動化浪潮驅動創新變革，有感服務深入大眾市場，Gogoro即將揭曉年度通路策略與嶄新體驗，扎根巷口日常，拓展多元商圈。

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