和碩2023年2月自結合併營收922.55億元，雖季減達25.38％、降至近10月低點，仍年增8.38％、改寫同期新高。累計前2月自結合併營收2168.64億元、年增4.13％，亦創同期新高。

和碩表示，首季消費性電子產品因步入淡季，營收勢必下滑。不過，資訊產品營收原預期將季減10～15％，目前看來表現有望優於預期，通訊產品受惠1月需求不錯，下滑幅度亦有望優於預期。整體而言，首季營運表現將可接受（acceptable）。

展望後市，和碩表示，資訊產品主要影響在於產品組合，由於首季取得筆電新產品訂單，第二季目前看來預計持平。消費性電子產品在部分新產品陸續推出帶動下，需求有望持平向上，通訊產品中的網通產品需求可望向上，但手機則會趨於平穩。

和碩指出，目前已看到庫存水位下降，預期第二季可望回到較安全水位，目前預期資訊產品今年將持平或略微衰退。整體而言，認為和碩今年營收可望維持持平上下水準，惟鑒於總經、匯率、利率及近期發生的矽谷銀行（SVB）破產問題，對整體展望仍審慎看待。