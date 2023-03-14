一年一度的「竹子湖海芋季」14日白色情人節浪漫登場！台北市長蔣萬安今前往參加「2023竹子湖海芋季」，並表示今年特別不一樣，開幕日特別選在3月14號白色情人節，搭配一整片白色花海，非常應景。 今年也加碼限量發行農園入園抵用券，買50送50元加倍優惠活動，可在竹子湖多家農園消費

蔣萬安表示，這一次海芋季也推出很多活動，包括農園入園抵用券買50送50，市府也有規劃竹子湖小旅行、生態人文導覽解說。同時有11處海芋地景花藝打卡點供大家拍照打卡，也有設置打卡站幫大家把照片印出來。

蔣萬安說，規劃這些活動就是希望所有朋友都呼朋引伴，帶著親朋好友、家人一起來竹子湖欣賞美麗的海芋，這一次以「獨旅 偶遇」為主題，不管有沒有另一半，都歡迎前來與美景相遇。

台北市產發局則表示，竹子湖休閒農業區是台北市三大休閒農業區之一，園區內有30餘家由北市府產業局輔導之農園，透過輔導及協助各農園發揮各自的特色，吸引遊客享受各家的田園風光。每年3至4月是竹子湖海芋盛開的季節，翠綠與純白相綴的海芋田，象徵真誠、純潔、純白的愛情花語。

產發局說，海芋季展期至4月23日，接下來將由5月20日到6月18日的繡球花季接手，希望帶動更多人潮也帶來商機，提升周邊整體的經濟效益，歡迎所有朋友來到竹子湖賞花，同時拍照打卡感受浪漫甜蜜氛圍。