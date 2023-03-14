議事堂問「我穿得漂亮嗎」被酸爆 鄉民女神駁：斷章取義

有「鄉民女神」之稱的民進黨桃園市議員黃瓊慧原以網紅「qn黃拉結」成名，上周在市議會臨時會質詢時，問道：「請問各位局處首長，我今天穿這樣可以嗎？覺得我漂亮的舉手」，影片被截圖瘋傳，網友炮轟根本是「大花瓶」，紛紛喊話：「誰選的領回去」。黃瓊慧反駁是斷章取義，是要反酸在議會遭偷拍，斥雙標。

議事堂問「我穿得漂亮嗎」被酸爆，鄉民女神黃瓊慧怒駁是被斷章取義。(黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真)

黃瓊慧臉書發文解釋指出，當天她會故意提問局處首長自己穿得漂不漂亮、覺得漂亮的請舉手，其實是為了埋梗，目的是要帶出前一天，桃園市副市長的祕書違法拍攝他們在議會內非質詢的時間，還上傳群組帶風向稱「議員遲到，還在場內自拍、嬉戲」，她擔心當天又會被偷拍才會反酸桃市府官員，畢竟誰會知道下一秒又被放在哪個網路社群裡被人家品頭論足，也提到當天市長張善政也舉手同意她穿得漂亮，大讚是佛心暖男。

黃瓊慧說，近來她對桃園神社議題勇於發聲，卻陸續被國民黨和藍營側翼大量製作梗圖、以及放大她在議會裡非質詢期間的發言，在網路上傳播嘲笑及攻擊她，全因她關心桃園神社未來發展，已經得罪不同立場陣營，他們利用網路對她個人發動猛烈的人身攻擊。

「今天若因為擔心被側翼打擊而不敢說話，那麼我就辜負投票給我的市民！」黃瓊慧說，身為議員，在議會表達意見是她的權利、為爭取民眾權益發聲更是她的義務，不會因為擔心側翼攻擊而不敢說話，「選我就是因為我敢衝、敢說、不怕被霸凌！」