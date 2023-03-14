來自泰國的網紅วิสาส์ หวังศุภชาติ (VISA WANGSUPHACHART)，與丈夫一同參與星光下婚禮。 (阿里山國家風景管理處提供／邱顯誠嘉義傳真）

由交通部觀光局阿里山國家風景管理處(以下簡稱阿里山管理處)，所打造的星光下婚禮，已來到第5年。今年阿里山管理處以「花現雲梯‧百年好合」為主軸，首度在嘉義縣梅山鄉太平雲梯辦理，並持續選訂3月13、3月14日舉行，以一生一世的寓意，祝福參與的15對新人，其中更有泰國知名網紅慕名前來。

阿里山管理處2023星光下婚禮，13日晚間在梅山鄉太平雲梯，舉行浪漫的證婚儀式。主題為「花現雲梯‧百年好合」，結合阿里山在地花卉「百合」，布置出宛如仙境般且極具儀式感的婚禮現場，為參與的新人們創造專屬的浪漫回憶。

本次婚禮共逾百位新人報名，最終選出來自全台各地以及海外共15對，在交通部觀光局長張錫聰、 阿里山管理處長洪維新與梅山鄉林俊謀等人的見證下，一同接受眾人的祝福。

其中有對來自泰國的新人，女方 วิสาส์ หวังศุภชาติ (VISA WANGSUPHACHART)是當地知名的網紅KOL，因在泰國的春季旅遊展中，看到阿里山度假婚旅與星光下婚禮的資訊，深受吸引，便與丈夫一起跨海參與，還規畫了為期一週的阿里山浪漫之旅。

洪維新表示，阿里山管理處持續透過星光下婚禮，串連區域內的特色地點，從牛埔仔愛情大草原、瑞里星光穗穗戀花園與今年的梅山太平雲梯，進而帶動周邊產業發展。且逢今年疫情解封，盼之後在10月所辦理的神木下婚禮，能吸引更多海外新人，將阿里山浪漫品牌更推向國際。