高雄某國小梁姓金牌體操教練遭指控性侵、猥褻2名女學生，被最高法院判刑6年10月，2月底入監服刑。不料入監2周疑慢性病身體不適，於8日緊急送醫救治，但仍在9日凌晨1時許宣告不治。今日下午2時許橋頭地檢署到高雄市立殯儀館進行相驗釐清死因，家屬現身低調不願受訪，確切死因待後續檢方說明。

梁姓男教練遺體今相驗，檢方到場釐清死因。（崔正綱攝）

梁男1991年起擔任高雄某國小的體操教練，指導多年獲得許多面金牌，卻涉嫌以體操成績升學等理由脅迫，性侵、猥褻未成年女選手，有被害女選手因此身心靈受創，後來罹患上憂鬱症。

2017年間國外性侵事件爆發「＃MeToo」運動，有名女網友也在網上爆料梁男各種行徑，以及多名女選手也出來指控，後續檢方調查起訴，經最高法院判刑判刑6年10月，並於今年2月23日發監高雄第二監獄執行。

獄方指出，梁男雖患有慢性病及臀部外傷等舊疾，但生活能自理，經健康檢查後可收監執行，不料入監隔天，梁男血氧、血壓出現異常，被轉移至療養舍房觀察，8日獄方人員發現梁男身體狀況不佳緊急送至國軍左營醫院救治，但仍在9日因為疑似敗血性休克不治。

對於梁男猝逝，橋頭地檢署今日下午2時許進行遺體相驗，梁男家屬也在獄方人員層層保護、陪同下現身，低調表示不願受訪，進出相驗室均有獄方人員陪同在旁，避免與媒體有過多的接觸。至於確切死因，待檢方進一步說明。

檢方表示，14日複驗後排除外力造成，應是死者自身基本造成敗血症為病死，但確切結果仍需等待正式解剖報告出爐。