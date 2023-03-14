南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂園區生態豐富，成為螢火蟲樂園，園區紀錄黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13餘種，每年4、5月螢火蟲求偶時，滿山遍野的點點螢光，彷彿置身於螢河，園區4月17日至5月7日賞螢季登場，期間每晚舉辦「拜訪火金姑」活動，達人帶訪客探訪奧萬大賞螢祕境。

奧萬大園區生態豐富，成為螢火蟲樂園，閃閃螢光是雄螢發出的求偶訊號。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大自然教育中心指出，春櫻結束後，緊接著就是螢火蟲求偶時刻，閃閃螢光是雄螢發出的求偶訊號，吸引雌螢回應其心意，園區最常見的是黑翅螢，其生長周期固定、數量繁多，此外還有罕見的雌光螢，每年4月、5月滿山遍野黃綠色的螢光紛飛。

4月17日至5月7日賞螢季期間，每晚舉辦「拜訪火金姑」活動，達人帶旅客探訪奧萬大賞螢祕境。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大國家森林遊樂區表示，今年賞螢季系列活動自4月17日至5月7日止，期間每晚固定舉辦「拜訪火金姑」，引導住宿旅客或入園遊客探索奧萬大賞螢祕境，特地與自然教育中心合作，推出限量3梯次「來去森林住一晚，賞螢趣」活動，有機會直接入住小木屋，由專業環境教育教師以寓教於樂的方式，帶領旅客認識螢火蟲棲地環境與生態習性。

每年4、5月螢火蟲求偶時，滿山遍野的點點螢光，彷彿置身於螢河。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處表示， 奧萬大園區發現的螢火蟲種類，包括黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢等13餘種，「來去森林住一晚，賞螢趣」讓住宿遊客盡情享受療癒的森林之夜，在陣陣蛙鳴、點點螢光陪伴下入睡，已於台灣山林悠遊網開放預約，3月17日前報名享早鳥優惠價。

另外「拜訪火金姑」採現場報名繳費制，賞螢季期間每天下午3時至5時，遊客可至奧萬大遊客服務中心報名，一般遊客每人150元、奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客每人100元、園區住宿客免費，體驗奧萬大賞螢祕境的魅力。