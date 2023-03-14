針對台灣綠能開發政策欠缺法治、資訊不透明，導致弊案叢生，時代力量立法院黨團於14召開「支持能源轉型 拒絕黑金橫行」記者會，呼籲經濟部及能源局別一再放水，讓黑金份子從中牟利分贓，儘速檢討相關法規制度之不足。（時代力量提供／楊亞璇台北傳真）

針對台灣綠能開發政策欠缺法治、資訊不透明，導致弊案叢生，時代力量立法院黨團於14召開「支持能源轉型 拒絕黑金橫行」記者會，呼籲經濟部及能源局別一再放水，讓黑金份子從中牟利分贓，儘速檢討相關法規制度之不足，建立真正公平公正公開的法律程序，勿讓官商勾結和不肖廠商成為台灣淨零轉型的絆腳石。

時力黨團副總召陳椒華首先指出，近年政府積極推動再生能源發展，但過程中卻許多不肖人士涉入索賄行賄的弊案，儼然成為政府能源轉型的最大絆腳石，而且這些索賄所得還變成影響地方政治的黑金，形成惡性循環。台南市議長賄選案就是顯而易見的例證，前民進黨中執委郭再欽在台南大肆分配光電案場的開發利益，而台南市政府經濟發展局陳凱凌局長更涉入收賄。

陳椒華說，而在離岸風電部分，則是近期被爆出雲林縣議長沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，疑似接受風力發電商達德行賄金額達2600多萬元的弊案。原本立意良善的減碳政策，卻淪為地方黑金政治的溫床。

陳椒華強調，此黑金結構除讓業者無法依據正常且合法的程序進行開發，延宕國家能源轉型的速度，也讓歐美各國投資有所疑慮，阻礙台灣經濟發展，而地方政府與民意代表收受業者賄賂好處後，就不會發揮監督者的職責，她呼籲檢調單位應更積極偵辦相關地方綠能建設弊案，中央主管機關對於地方政府也應盡監督之責，不能放任地方讓業者恣意作為。

時力黨團幹事長王婉諭表示，原先預計2025年要達到再生能源占比20％的承諾，已確定會延宕，而今又接連爆出綠能弊案，讓民眾失去信心。嚴正呼籲作為一個法治國家，經濟部應該負起完全責任，說清楚離岸風電開發的法規範亂象，為何一再放水，假綠能之名，行黑金分贓之實，嚴重破壞我國能源轉型進程。

黨團總召邱顯智說，台灣綠能發展最大的問題就是缺乏法治、缺乏資訊公開及監督，是主管機關經濟部能源局長期便宜行事的結果，徹底製造了不肖業者及政客上下其手的空間，過去因擔任苑裡反風車運動義務律師，看到許多鄉親及老人家在海邊餐風露宿甚至被私人保全毆打，如今卻發現全台不只苑裡，各地陸域、離岸風電和光電的官商勾結都更加明目張膽，經濟部能源局的不作為，就是在放任這樣的惡行，傷害台灣的環境。

邱顯智要求，能源局必須說清楚曾行賄的業者未來是否還可參與綠能開發，而能源局必須制定一套明確的遊戲規則，排除這些不肖廠商，開放公民參與，讓資訊公開，否則整個綠能發展可能會繼續劣幣驅逐良幣，淪為貪腐的溫床。