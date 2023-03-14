彰化年度盛事「媽祖祈福文化節」，由二林仁和宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等 13間媽祖宮廟主委，在二林仁和宮辦理擲筊求好日儀式。(吳建輝攝)

作為地方信仰中心的縣定古蹟仁和宮，處處可見文化瑰寶，深具歷史、文化、藝術價值。(吳建輝攝)

「2023年彰化縣媽祖祈福文化節」14日上午彰化縣長王惠美及縣內共13媽祖廟主委，共同齊聚在爐主宮廟二林仁和宮前，由王惠美擲筊請示13間媽祖，擇定活動辦理吉日，最終媽祖擇定10月20日、21日、22日連續三天舉辦。

彰化年度盛事「媽祖祈福文化節」，由二林仁和宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等 13間媽祖宮廟主委，在二林仁和宮辦理擲筊求好日儀式。

王惠美表示，13間媽祖廟的媽祖齊聚，最終擇定國曆10月20至22日（農曆9月6日至8日），連續3天辦理，屆時13間宮廟媽祖神尊將集結到爐主宮廟二林仁和宮內，供信眾拜拜祈福。

王惠美說，感謝二林仁和宮主委蘇福森等13間宮廟，還有地方士紳及各級民代的協助，支持彰化縣媽祖祈福文化節，將文化、公益、產業、觀光串聯，展現地方特色，讓彰化的好讓更多人知道，屆時邀請大家一起來參加彰化縣媽祖祈福文化節，品嚐美食、遊覽在地。

文化局表示，「彰化縣媽祖祈福文化節」能一次拜13尊媽祖，獲得強大神力的庇佑外，參加民眾還能體驗當地文化、公益、觀光與旅遊等，今年舉辦日期已擇定，縣政府及仁和宮將開始籌備，除有大型戲劇晚會外，也會整合當地景點，規劃融入在活動中，歡迎大家相邀一起來參加「2023彰化縣媽祖祈福文化節」。

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