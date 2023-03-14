二膽上兵人真的在廈門？陳建仁被問「這句」停頓未回應 江啟臣轟蔡英文：將帥無能累死三軍 @ChinaTimes ​

金防部二膽島陳姓上兵9日離營，陸委會主委邱太三13日證實，該兵目前在中國廈門，對此，國民黨立委江啟臣表示，現在人在對岸，等於中共擁有了主宰一切的權力，這件事情已經不是單純意外或是阿兵哥漂到對岸，已經變成兩岸政治上「政治博弈的延長賽」，這個處理不好會重創國軍形象信心和政府的威信有很大影響，國際信任也會遭到打擊。

行政院長陳建仁今率領國防部長邱國正等人赴立法院備詢，江啟臣詢問，證實二膽兵在大陸，是否有跟他聯繫上或通電話；陳建仁與邱國正均未正面回應，僅表示，國防部和陸委會有保持聯繫，希望我們能接士兵回來，當然要努力跟中國大陸溝通。

江啟臣質疑，依軍中法律規定，超過6日沒有歸隊，就算通緝，他算逃兵，最輕也會判3年以下徒刑，他會為了30萬，冒3年以下的刑期嗎？江詢問邱國正，「你在金門服役過，現在海水溫度幾度？」邱回應，「15.6度」。

江啟臣反駁，「我在那邊游了2年，2、3月蛙訓，海水溫度只有5度，5000公尺2個小時能游回來很厲害，不是一般人能夠忍受」，搞不好連10度都沒有，你下去泡泡看，不要說游泳，泡2個小時會不會失溫？

江啟臣痛批，為什麼他要冒這麼大風險？相當離譜，要不然就是有計畫或有人接應，今天媒體才報導二膽上兵游到體力不支call對方海警救援，以他服役經驗，二膽島距離廈門4.4公里，泳技要很好，海水溫度低、看不到方向和海流如何控制？要有多大的勇氣，只為了30萬債務？

江啟臣表示，現在人在對岸，中共等於主宰一切，根本沒辦法聯絡到那個人，這件事情已經不是單純意外或是阿兵哥漂到對岸，變成兩岸政治上，「政治博弈的延長賽」，這個處理不好會重創國軍形象信心和政府的威信有很大影響，國際信任也會遭到打擊，連軍紀內部管理這如何打仗，人民對國軍信心在哪裡。

江痛批，發生這些重大危機案件，蔡英文總統至今沒有發表任何談話，他舉例，美國軍中發生性侵案，歐巴馬出來講話；川普針對美國軍法官釋放一位逃兵，這個決定對國家和軍隊是徹底的恥辱；布希也說美軍虐待戰俘，將做錯事的人繩之以法。

江啟臣指出，看看蔡英文總統這幾天在幹什麼？WBC經典賽、對311周年發表，國軍出這麼多包不用講話？這就是「將帥無能、累死三軍」，百姓自力救濟，三軍統帥才該負責任。