嘉義縣警察局近日展開交通大執法，經過3月分第1、2周強力取締，共取締重大違規1615件。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉傳真）

嘉義縣警察局近日展開交通大執法，經過3月分第1、2周強力取締，共取締重大違規1615件。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉傳真）

疫情解封，開春以來交通事故發生率明顯上升，嘉義縣警察局近日展開交通大執法，針對易衍生事故違規行為，主動稽查取締，經過3月分第1、2周強力取締，「酒後駕車」、「嚴重超速」、「闖紅燈」、「逆向行駛」、「左轉彎未依規定(含機車未兩段式左轉)」、「機車行駛禁行車道」、「蛇行、惡意逼車」等重大違規就有1615件。

縣警局表示，疫情降溫後，飲宴活動激增，酒駕肇事層出不窮，為貫徹「酒駕零容忍」，警方已鎖定酒駕事故頻生路段及各飲酒場所、廟會宴席活動周邊，加強封閉式路檢、機動攔查，並結合毗鄰警察機關同步「區域聯防」，一經查獲酒駕，對駕駛人、車主、同車共乘者，均將依法查究嚴處，尤其飲酒場所業者亦應善盡社會責任，以免因消費者酒駕肇事而遭受溯源連帶究責。

由於嘉縣幅員廣闊，道路多寬廣平直，車速易偏快造成嚴重事故，警察局目前除透過轄内各處測速固定桿取締，也責成各分局選定易超速肇事路段，運用移動式測速器材，搭配「警52」牌面，機動布設測照，提醒駕駛人隨時遵守行車速限規定。

另警方也透過科技執法、路檢攔查、行動蒐證等方式取締交通違規，強調交通事故的發生，絕大多數與不當用路行為有關，交通執法目的不是為了舉發違規，而是著眼於發揮嚇阻、導正的效果，維護交通秩序、防制事故危害。

縣警局指出，「騎乘機車配戴安全帽」、「駕乘汽車繫妥安全帶」、「車輛禮讓行人優先通行」等項，都是現階段宣導及執法重點，請用路人遵守各項規定，以提升安全防護，進而營造友善的交通環境。