根據道瓊公司（Dow Jones）所做的調查，受訪經濟學家認為美東時間周二上午8時30分公布的2月總體CPI估月漲0.4%、年漲6%，較1月的月漲0.5%、年漲6.4%放緩。排除食品和能源價格後，2月核心CPI估將較1月上漲0.4%、較去年同期上漲5.5%。

經濟學家預期美國2月住房成本持續大漲，但食品與能源價格漲勢已經放緩。

就在數日前，由於美國的經濟、就業和通膨數據意外炙熱，以及聯準會主席鮑爾在國會參眾兩院備詢時發表立場強硬的證詞，市場對於美國央行本月擴大升息幅度至50個基點的預期急速升高。

但計畫總是趕不上變化，隨著矽谷銀行（SVB）和Signature Bank突然倒閉引燃危機擴大的恐慌並導致銀行股崩跌，高盛分析師等部分經濟學家開始臆測聯準會在3月21、22日開會時可能連25個基點也不會調升，也就是利率可能按兵不動。日本最大投銀野村甚至率先喊出聯準會下周可能宣布降息1碼，並結束量化緊縮（QT）措施。

NatWest Markets首席美國經濟學家Kevin Cummins表示，這個CPI數據很重要，但基於現在的情況，它肯定沒有那麼大的影響力，他認為聯準會本月不會升息，甚至認為這一輪的升息周期已經結束，「如果CPI數據比預期強勁，就會被視為有些過時；反之，就可能使聯準會或將暫停升息的預期增強」。

Cummins並預期美國經濟將在今年下半年陷入衰退，如果銀行開始收緊銀根，矽谷銀行倒閉造成的衝擊可能加速經濟衰退。不過，經濟放緩，通膨也可望隨之降溫。

投銀Jefferies貨幣市場經濟學家Tom Simons預估聯準會3月將維持升息幅度不變，為25個基點，「要停止升息，通膨數據就必須更顯著地降溫。如果此時暫停升息，聯準會將面臨通膨預期反彈的風險，如果他們暫停升息，未來將冒著不得不加大升息力度的風險，聯準會有必要堅持到底並讓一切都在掌控中，他們確實還有更多的工作要做」。

全球最大資產管理公司貝萊德旗下BlackRock Investment Institute表示，最近銀行業陷入動盪並不會阻止聯準會繼續升息以抑制通膨的決心，現在與2008年發生金融海嘯時的環境截然不同，當時所有的貨幣政策槓桿都被用來支持經濟。現在則相反，透過支撐銀行體系，聯準會可以將貨幣政策的重點放在將通膨降至2%目標上。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據，操盤手目前預期聯準會3月升息50個基點的可能性已經降為零，升息1碼的機率升至約60%，而維持利率不變的可能性來到約4成。