高雄王姓男子於去年10月侵入左營一處住戶偷竊，劉姓住戶發現報警，警方到場圍捕，王男為擺脫警方，竟然在陽台開啟瓦斯桶開關並點燃打火機，藉此恐嚇逼退警員。所幸，支援的警力即時化解這場危機。橋頭地檢署訊後依公共危險罪等對王男提起公訴。

王姓男子於去年10 月11日到左營區一處住宅偷竊，他偷取住戶 3樓陽台的6顆造景石後，將石頭丟到馬路上。劉姓住戶發現後報警，警方立即到場圍捕王男。王男隨後以攀爬屋簷的方式，想要逃離現場。

王男不甘被警方逮捕，還一度打開住宅瓦斯桶的開關，想要嚇退圍捕的陳姓等4名警員。警方隨後趁王男不注意時，上前制伏王男，化解這場危機。

警方訊後，依妨害公務、恐嚇等罪嫌移送橋頭地檢署。王男到案後坦承犯行，檢察官還調閱王男的就醫紀錄，證明王男在犯案時沒有罹患精神疾病，訊後依刑法之對於公務員依法執行職務時施強暴罪、恐嚇危害安全罪，以及漏逸煤氣炸毀現供人使用住宅罪等罪嫌提起公訴。