柯叔元（右）、方宥心在電影版回到兩人剛戀愛的時候。（大慕影藝、華映提供）

方宥心（左起）、鄭芬芬、李銘順、柯叔元、曾珮瑜、天心合體宣傳。（粘耿豪攝）

《做工的人 電影版》14日舉辦媒體茶敘，導演鄭芬芬率領主演李銘順、曾珮瑜、柯叔元、方宥心以及特別演出的天心合體亮相。片中天心大秀姣好身材，有場戲還被主演薛仕凌意外抓到胸部，女方在拍攝現場不尷尬，還鼓勵男方放膽來，反倒是薛仕凌比較害羞，天心說：「從那一次之後，他都沒有正眼看我。」

李銘順繼影集版後再度演出工人「阿祈」，這次也為角色增肥，胖了10公斤，達到人生巔峰將近100公斤，胖到光是跑上車就會喘，下戲回家後兒子還擔心他有肥胖症。電影裡李銘順有大量搞笑、溫情父子戲，更上演讓全天下父親頭疼的健康教育題「我從哪裡來？」李銘順說自己8歲的兒子喜歡科學，所以知道哺乳類動物傳宗接代需交配，清楚人類出生的過程。

電影一大挑戰是很多台詞要說台語，不太會台語的天心，花了整整兩個月練習，苦喊：「比結婚還難！」她拍攝前接受台語老師的特訓，稱第一堂課就心生辭演的念頭；另一位學台語的苦主是李銘順，鄭芬芬及台語老師拍攝期間不斷抓他的台語發音毛病。

而方宥心印象最深刻的是片中一場追逐戲，與柯叔元跑了超過10幾趟，跑到氣喘吁吁、吃足苦頭，拍到最後一顆鏡頭時，她獲得柯叔元「愛的抱抱」，臉上不經意露出幸福笑容，被鄭芬芬發現，當場要求她「再花癡一點」，讓她苦笑說：「這樣小女人嬌羞的樣子是我平常比較少見的。」