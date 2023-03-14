行動支付消費蔚為趨勢，台東縣民眾繳納縣有非公用房地租金及創意拍賣網（E拍網）得標價款今年起新增台灣Pay行動支付APP，民眾除採臨櫃繳納、便利商店繳費及ATM轉帳，也可以手機APP掃描繳款單QR-code，輕鬆完成繳款步驟。

台東縣長饒慶鈴表示，行動支付普及是台東邁向智慧城市重要的一步，台東縣政府推動TTPush台東金幣已4年，早已讓民眾建立了手機支付的習慣，對手機支付不再陌生恐懼。此外，縣府更是不遺餘力地推動各種行動支付的應用，一面強化商圈或店家的收款多元功能，一面推廣數位建設，提高民眾對於科技資訊應用的接受度。

另外，縣府E拍網為全國政府部門處理報廢動產創舉，自2004年7月正式上路以來，今年將邁入第20年，縣府各單位閒置及報廢之動產，可透過網路無遠弗界之功能，提供民間再利用，一方面可增裕縣庫收入，另一方面改變管理機關對報廢後動產之處理機制，使公產管理更建全。

台東縣政府財政及經濟發展處說明，縣有非公用房地租金繳費方式由紙本手開單，至94年改變為電子方式（一維條碼）開單繳費，並配合超商可收款繳費，近兩年因新冠疫情發生後，縣府接獲許多民眾陳情，因此克服台銀、郵局、程式設計與溝通協調及調整等困難，因而改版演變掃QR碼，便於民眾繳費。

另外，E拍網繳費方式，也從最初2005年上線為電子方式開單繳費，改版同樣也用QR碼，智慧型手機行動支付繳費預計3月20日上線，民眾若如有任何疑問，可利用撥打電話089-326141分機304、305洽詢。