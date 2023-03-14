全民期盼的普發6,000元現金日期倒數中，台北凱達大飯店也推出全館5折起的相關優惠拚買氣，除了住宿買一送一、下殺75折的6人份精緻外帶合菜，以及自助餐廳推出的假日餐券套票加上星巴克咖啡兌換券，提供消費者多樣選擇。

位於捷運龍山寺站附近的台北凱達大飯店為國人推出「微醺豪享受」住房專案，平日買一送一或同時兩間入住，含早餐之專案價只要6,000元起，再享升等至豪華客房與精選紅酒乙瓶兩大好禮。另外還有總是提早完售的家庭套房，簡約清新風格，以全景式落地窗將客房與浴室納入自然採光，原價15,800+10％元，搭配此次優惠住房活動平日每晚亦只要6,000元起。此次超值入住方案均每日限量10間，於活動時間4月1日至6月30日至官網預定住房專案加購高鐵票再享65折優惠。

台北凱達大飯店3F的家宴中餐廳也同步推出現省1,800元的精選外帶美饌，原價7,800元「御品」6人外帶合菜，包含多道主廚招牌菜色：「秘製功夫牛三寶」、「豆撈龍蝦燒伊麵」、「老上海蔥烤鯽魚」、「濃湯花膠燉土雞」等多道御品美饌，即享活動優惠價每套6,000元。

以高CP值聞名的5F百宴自助餐廳則是首次推出自助餐券搭配星巴克咖啡券的組合票券，百宴自助餐不分平假日之午／晚餐券8張加上星巴客咖啡服務兌換券10張，原價11,154元超值套票組現在優惠價只要6,000元，53折的優惠囤起來，就算通膨也不用怕。

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