2023年進入第一季中段，雲品國際元月份在年節大量外食需求業績大爆發，刷新同期歷史次高並激勵全年營運展望。二月份因有春酒等商務聚餐加持、淡季不淡，加上月底有228連續假期助攻住房表現，雲品審慎樂觀看待第一季營運可望持續緩步成長。

政府還稅於民6,000元政策即將上路，雲品國際看好國內旅遊與餐飲消費將迎來另一波熱潮，加上跨境旅遊逐漸復甦，旗下君品酒店國際旅客已經回升至7成，雲品溫泉酒店也於本月進行改裝工程，待改裝升級完成後，期能持續推進雲品溫泉酒店住房動能。此外，在宴會與餐飲上，也開始迎來疫後復甦的機會，在委託經營事業與共享場地的經營模式下，君品Collection與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，全年宴會接單量成長可期。

2022年仍是受到疫情嚴重影響的一年，雲品國際積極應變籌備委託管理事業與新事業體，以多元營運模式突圍。在7月暑假開始後消費者面對疫情與消費內需態度明顯轉變，雲品國際營收即開始逐步回升，第三季的稅後淨利創下歷年同期新高，每股盈餘（EPS）達0.49元，開始由虧轉盈。第四季邊境解封與餐飲宴會等鬆綁措施上路，搭配年底婚宴熱潮、大型宴會外燴、聖誕節與跨年等節慶商機，營收持續穩健成長，第四季合併營收為6.84億元、年增37％，稅後淨利1.19億元、年增66％，每股盈餘（EPS）為1.31元。2022年全年淨利2億元較去年度-0.29億增加781％，每股盈餘回升至2.2元。擬配發每股1.3元現金股利，在2022年產業受疫情嚴重影響之下，仍努力將經營成果與全體股東分享。

雲品國際營運版圖包含雲品溫泉酒店、君品酒店，以及館外宴會廳頤品大飯店新莊、頤璽新莊與君品Collection的宴會平台場地，另外更積極推展委託經營事業，目前共計有10處，分別為翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、雲品酒店杭州、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來紅河谷、台南市安平區、台北茹曦酒店餐飲與宴會、台中水湳圓觀，且持續有新案洽談中，將有助未來穩健營運與發展。